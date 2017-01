ZAHVALILA NA POTPORI: Žanamari Perčić u prozirnoj majici i seksi minici poručila: ‘Širite ljubav!’

Hvala svima koji su uz mene. I onima koji me podržavaju od samog početka i onima koji me prate od ovog mog novog početka. Drago mi je što vam moja pjesma može uljepšati dan… Živite za trenutak, jer se sreća gradi na sretnim trenucima i malim radostima. Uživajte u ovom divnom danu, širite ljubav i dobre vibracije… #happyness #uratuiljubavi #love #family #moment #quotes #happy #thoughts #sun #sunshine #sea #photo #photography #girl #girls #fitness #fit #streetart #street #streetstyle #black #blonde #blackandwhite #heels #fashion

A photo posted by Žanamari Perčić (@zanamari) on May 4, 2016 at 8:36am PDT