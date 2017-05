ZAGREBAČKI REPER O 20-GODIŠNJEM PAKLU DROGE: ‘Posljedice su bile katastrofalne, spasio sam se od smrti’

Zagrebački reper iskreno je progovorio o 20-godišnjoj borbi s ovisnošću.

Zagrebački reper Marin Ivanović Stoka progovorio je o svojoj 20-godišnjoj borbi s ovisnošću, a nedavno se vratio iz najstrože komune, gdje je proveo dvije godine.

“Vratio sam se prije točno dva mjeseca, a bio sam na jednom prekrasnom mjestu koje se zove Mariotto na jugu Italije, blizu Barija. Bio sam u zajednici Cenacolo. Nakon pet različitih zajednica, prvi put sam se odlučio za Cenacolo i presretan sam da sam prije dvije godine donio tu odluku. Tada sam rekao – ovaj put mi samo dragi Bog može pomoći”, rekao je reper za Story.

Otkrio je i je li droga za njega bila samo hir ili nešto više od toga.

“Droga je vrlo složena. Ovisnost je vrlo kompleksna. Počneš s eksperimentiranjem, svidi ti se, tko kaže da droga nije dobra – laže. Droga je savršena stvar, napravljena je tako da ti se svidi, ali ima najkatastrofalnije posljedice na svijetu. Ona jako malo da, ali oduzima sve, kad ju uzmeš si velik, a nitko i ništa bez nje. To su činjenice. Krene sve divno, krasno, sve možeš na njoj napraviti. Malo po malo, sve ti postane glupo raditi bez nje. Nakon toga želiš stati jer više nisi ništa u stanju napraviti s njom, ali više ne možeš bez nje. I stalno je uzimaš, ali ništa više ne možeš napraviti, jer si nesposoban. Ne možeš pričati, ne možeš izaći, hvataju te paranoje, živci odu. Pogotovo kokain, koji je bio moja primarna droga, on vodi u šizofreniju. Još ako si podložan nekim dijagnozama po obitelji, ona mora izaći u jednom trenutku. Ista je stvar s marihuanom, za koju klinci misle da nije opasna. Međutim, imam puno prijatelja koji su danas biljke na psihijatriji samo zbog marihuane, jer su bili podložni nekoj dijagnozi po genetskoj strani i to je eksplodiralo”, otkriva Marin za Story.

Priznao je i da je s 35 godina konačno sazrio te da ga roditelji nisu silili da se sam uhvati u koštac s ovisnošću, već da je to bila njegova odluka. Reper priprema čak i predstavu o svom iskustvu kojom želi educirati djecu i roditelje.