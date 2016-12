ZAGORAC FATALE: Iako sad voli Moniku, Alojzova mama tvrdi: ‘Bil je dobar dečec, oko njega su navek bile puce’

Zvijezda ‘Ljubavi na selu’, Alojz Kanceljak, progovorio je o djetinjstvu, ali i novoj djevojci.

Alojz Kanceljak (31), koji se proslavio sudjelovanjem u showu ‘Ljubav je na selu’, na glasu je kao fatalni zavodnik, a za 24 sata progovorio je o svom djetinjstvu, odrastanju na selu te novoj djevojci Moniki Peček (18).

OTAC ZAGORSKOG CASANOVE ZAVAPIO: Obožavateljice, nemojte zvati i maltretirati Alojza, on ima curu!

“Najradije sam se kao dječak igrao skrivača te kauboja i indijanaca. No, volio sam igrati i nogomet. Jedino se nismo baš igrali mame i tate jer nije bilo dovoljno djevojčica”, rekao je ‘zagorski Putin’, kako ga nazivaju zbog sličnosti s ruskim predsjednikom.



Priznao je da se odmalena boji krava i taj strah ni danas ne jenjava. “Ne znam zašto. Malo me je prošlo, ali i dalje izbjegavam krave. Mama i Monika s njima se odlično snalaze”, priznaje.

Zagorski Casanova, koji se u popularnom showu poseksao s Anjom Boronjek i zaručio sa Snježanom Strugar, priznaje da je u mladosti bio prilično sramežljiv.

“Nisam bio tako otvoren kao danas. Bio sam povučeniji, ali ni sam ne znam zašto”, otkriva. Alojz je također dodao da je njegova djevojka Monika, s kojom je u vezi dva mjeseca, pomalo ljubomorna. “Boji se da će me izgubiti. To je više neki strah”, kaže Alojz.

Moniku je upoznao putem društvenih mreža, a u ‘moru’ žena koje mu, kako sam kaže, pišu svakog dana, privukla ga je samo ona. Priznaje i da se smanjio broj žena koje su ga opsjedale nakon showa, zbog čega je sretan. Ni sam ne zna u čemu je tajna njegove fatalnosti.

“Bil je dobar dečec, navek poslušan. U školi je prolazil s dobrim. Bilo je puca oko njega, ali to je zdaj prošlost”, otkrila je Alojzova mama Štefica.

Fatalni Zagorac po zanimanju je soboslikar, a u jednoj građevinskoj tvrtki radi od jutra do navečer. No to ga ne sprečava da nakon posla prevali po stotinjak kilometara na dan kako bi vidio svoju djevojku koja živi u Budinščini. Iza sebe Alojz ima propali brak, a u showu je izjavio da se tri godine nije poljubio sa ženom. A onda se srećom pojavila 13 godina mlađa Monika, koja ga je osvojila pristupačnošću i jednostavnošću. Zaruke još ne planiraju jer im je rano, no njegovi roditelji ne bi imali ništa protiv da se Alojz skrasi upravo s Monikom.