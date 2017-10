WEINSTEIN SILOVAO I ZVIJEZDU ‘SOPRANOSA’? ‘Bacio me na krevet i silovao me. Udarala sam ga i vikala, ali bio je jači’

Talijansko-američka glumica Anabella Sciorra, najpoznatija po ulozi Glorije u seriji Sopranos, jedna je u nizu žena koje su optužile holivudskog producenta Harveyja Weinsteina za silovanje.

Anabella Sciorra je otkrila da je i ona jedna od žrtava napasnog Harveyja Weinsteina. Zvijezda serije Obitelj Soprano ispričala je da ju je scenarist silovao, naglasivši da ju je seksualno uznemiravao niz godina.

GLUMICA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: ‘Scena silovanja u mom filmu je stvarna. I mene je napao Harvey Weinstein’

Prvi napad se dogodio nakon što je snimila film The Night We Never Met koji je Weinstein producirao. Upao je u njezin stan kada se spremala za počinak.



“Gurnuo je vrata kako bi prošao, nije želio otići. Bacio me na krevet, legao na mene i silovao me. Udarala sam ga i vikala, ali bio je jači od mene. Svršio mi je po nozi i spavaćici, a zatim me htio oralno zadovoljiti. Toliko sam se tresla da ga je vjerojatno to navelo da ode”, ispričala je Sciorra novinaru New Yorkera.

Hollywood women were held captive by a depraved rapist for decades. Thank u for speaking out @AnnabellSciorra #brave https://t.co/GreigpsiuC — wizzy (@wizzytizzy) October 28, 2017

Kaže da silovanje nije prijavila policiji jer se bojala da će joj Harvey uništiti karijeru.

“Bilo me je jako stid. U glavi mi je odzvanjalo: ‘zašto si mu otvorila?'”, rekla je.

Bez obzira na to što nije prijavila napad, karijera joj je počela propadati.

“Nisam radila do 1995. godine. Govorili su mi da su čuli da sam teška za suradnju. To je bilo njegovo djelo”, rekla je glumica.

Weinstein ju je, kaže, nastavio uznemiravati pa se 1997. godine pojavio u njenoj hotelskoj sobi tijekom filmskog festivala u Cannesu. Na sebi je imao samo donje rublje, a u ruci je nosio ulje za masiranje. Sciorra kaže da je divljački pozvala osoblje hotela, na što je on otišao.

Za razliku od većine žena koje nisu željele govoriti o tome što im je Weinstein napravio, glumica Daryl Hannah, poznata po ulozi u filmu Kill Bill te mnogim drugima, svima je ispričala za svoje iskustvo s perverznim producentom.

“U Cannesu mi je provalio u sobu. Pobjegla sam kroz prozor i sakrila se kod kolege u sobu. Kasnije me je pokušao zgrabiti za grudi. Svima sam ga prijavila: kolegama, policiji, suradnicima…, ali nisam ništa time dobila. Istog trenutka sam osjetila njegovu osvetu na svojoj karijeri. Zato žrtve šute. Ne vjeruju nam, omalovažavaju nas i krive nas”, ispričala je Hannah.