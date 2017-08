VRAĆA SE FRONTMEN TEENSA: Daniel Beni spreman za veliki povratak, a možda se jednom vrati i Claudia

Daniel Beni, bivši frontman Teensa, okupio je D’Beni bend i nakon 14 godina provedenih izvan estrade spreman je na veliki povratak.

U velikom razgovoru za Dnevnik.hr priznao je da nije napravio stanku od glazbe iako je izbivao iz javnosti te da se u novoj etapi svoje karijere odlučio posvetiti autorskom radu za koji kaže da je odlično prihvaćen od publike.

Za period proveden u Teensima kaže da je bio buran i odličan, a nakon toga se okušao u ugostiteljstvu i otvorio kafić. ‘Tko god misli da je to brza zarada gadno se vara. To je jedan težak posao na kojem moraš biti prisutan 0-24 h. Pet godina sam se time bavio, uz to sam i svirao, a na kraju sam ipak odustao jer nisam mogao podnijeti taj teret’, kaže Daniel.





Danas radi u jednoj danskoj tvrtki koja se bavi prodajom namještaja, a priznaje da i danas voli pogledati stare snimke nastupa jer ga uvijek ponesu emocije, a nasmijava ga tadašnji imidž.

Na pitanje vraća li se na estradu i njegova sestrična Claudia, koja je Hrvatsku 2003. predstavljala na Eurosongu, Daniel nema konačan odgovor: ‘Ona je trenutno fokusirana na majčinstvo. Ima dvije predivne blizanke i zaista uživa u tome. Što će biti kad one malo odrastu ne znam, no mislim da bi se i ona mogla i vratiti na scenu’.