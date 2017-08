VOZAČ PRINCEZE DIANE PRVI PUT PROGOVORIO O NESREĆI: ‘Ležala je mrtva, a onda su joj se pomaknule trepavice’

Ove se godine obilježava dvadeseta godišnjica smrti voljene Lady Di, a tim se povodom otkriva sve više detalja vezanih uz njen život i smrt.

Dugogodišnji osobni vozač princeze Diane, Colin Tebbutt, po prvi je put progovorio o njenoj smrti.

PRINCEZA DIANA U NOVOM DOKUMENTARCU: ‘On je bio najveća ljubav mog života, a onda je ubijen…’

Tebbutt je u emisiji Good Morning Britain rekao da mu je užasno žao što on nije vozio princezu te kobne noći kada je izgubila život. On je stigao u Pariz nekoliko sati nakon nesreće. S obzirom na to da joj je bio bliski suradnik, dopustili su mu da je vidi.



“Stigao sam u bolnicu. Njeno je tijelo bilo smješteno u jednu od bolničkih soba. Bilo je jako vruće. Primijetio sam na prozorima nije bilo zavjesa, a ljudi su se penjali po krovovima ne bi li vidjeli princezu. Stavio sam plahte na prozore, zbog čega je bilo još više vruće pa smo uključili ventilatore. Tada se dogodilo nešto što neću zaboraviti cijeli život. Pogledao sam u princezu, a njoj su se od ventilatora pomaknuli kosa i trepavice. Tada sam izgubio samokontrolu, morao sam uzeti trenutak da se priberem”, rekao je Tebbutt.

Odnos s Dianom je opisao kao vrlo prefesionalan, no opušten.

“Uvijek je postojala granica. Često smo razgovarali, Diana je imala odličan smisao za humor”, rekao je vozač.