VOJVOTKINJA KATE OTKRILA SPOL TREĆEG KRALJEVSKOG DJETETA? Zbog ovog detalja svi misle da znaju što će roditi

קייט מידלטון ממש אוהבת את המעיל הוורוד של מולברי. הדוכסית לבשה אותו השבוע והציגה את הבייבי באמפ הכי מלכותי בעולם. אלו מכן עם הזיכרון הממש טוב יכולות לשים לב שזו הפעם השלישית שקייט לובשת את המעיל. היא לבשה אותו לראשונה בשנת 2014 בניו יורק כשהייתה בהריון עם שרלוט, ואחר כך שוב בארוע הפומבי אחרון לפני הלידה. #katemiddleton

A post shared by GoStyle Magazine (@gostylemagazine) on Jan 17, 2018 at 2:16am PST