VLATKA POKOS: ‘Nisam odgojena da se bogato udam, radila sam u polju, a evo zašto obitelj nikad nisam upoznala s Dikanom’

Voditeljica i pjevačica već neko vrijeme na svom Instagramu piše o ratu koji vodi s Dikanom Radeljakom, a sada se osvrnula na napise da je odgojena da se bogato uda.

Vlatka Pokos bije pravnu bitku s bivšim suprugom Josipom Radeljakom Dikanom odnosno njegovim sinom Leom Radeljakom koji od nje traži da joj vrati 306.000 kuna (plus kamate) koje je potrošila tijekom braka s njegovim ocem. Vlatka tu presudu smatra nepoštenom te se namjerava žaliti Sudu za ljudska prava, a za sve optužuje korumpirano hrvatsko sudstvo koje, smatra Vlatka, dopušta da se u Hrvatskoj prema ženama ponaša kao prema građanima drugoga reda.

VLATKA POKOS SE NE MOŽE POMIRITI S PRESUDOM: ‘Po ovome ću ostatak života raditi za Lea i Josipa Radeljaka!’

Nakon što je novinarka Jutarnjeg lista napisala kolumnu o tome kako je nepravedno prema Pokos da vraća novac koji joj je dan, Vlatka se oglasila na svom Instagramu gdje je objasnila kako nije točno, kako je novinarka napisala, da ju majka nije naučila imati vlastiti novac te da je dotična time uvrijedila njezine majku i baku, čiju je fotografiju objavila.



‘Nisam odgojena da se bogato udam’

“Ja sam dijete iz skromne seljačko-radničke obitelji i NE, nisam odgojena da se bogato udam. Odrasla sam na selu i prije odlaska u Zagreb, obavljala sam i kućne poslove i radila u polju. Radim od svoje 18. godine, a radila sam i za vrijeme moje veze i braka. Uvijek sam imala svoje prihode i zaista ne zaslužujem te gadosti i laži koje se o meni plasiraju”, napisala je Pokos, prenosi Jutarnji list.

“Hrvatska je puna žena koje nikada nisu radile u smislu karijere, ostale su kod kuće i posvetile se obitelji. Jesu li one zbog toga loše? Kurve, sponzoruše? Ne bih rekla. Ali tako ih etiketira primitivno društvo. To jednostavno nije normalno, vrijeme je da ljudi u Hrvatskoj to shvate. Nikad neću shvatiti zašto me Hrvati toliko vole mrziti i blatiti, ali ako im je život zbog toga bolji, onda ih razumijem. Ja nikoga ne mrzim”, dodala je, a na kraju je otkrila da svoju obitelj nikad nije upoznala s Dikanom.

“Moja obitelj nikad nije upoznala mog bivšeg muža jer zaziru od takvih ljudi i boje ih se. S pravom. Ipak, nikad se nisu miješali u moj život, to je bio moj izbor”, zaključila je Pokos.