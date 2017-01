‘VJEROJATNO ME POZNAJETE PO MOJOJ GLAZBI I MOM KU*CU’: Bivši dečko Kim Kardashian ne srami se pričati o njihovom porniću

Bivši dečko reality zvijezde nema problema sa sramežljivošću…

Celebrity Big Brother privukao je pozornost svjetske javnosti budući da su u njega ušle brojne kontroverzne zvijezde iz svijeta show businessa. Jedna od njih svakako je i glazbenik Ray J, bivši dečko Kim Kardashian s kojim je snimila svoj popularni pornić.

Iako bi se mnogi toga sramili, ovaj je 35-godišnjak odmah po ulasku u Big Brother kuću dao do znanja da on nema problema s objavljivanjem kućnog uratka. Već pri upoznavanju s ostalim sustanarima, Ray J je izjavio: “Vjerojatno me poznajete po mojoj glazbi, TV showovima i mom ku*cu!”



Osim njega, u kuću su ušli i plesač James Jordan, glumica i reality zvijezda Jasmine Waltz, tv ličnosti i supružnici Heidi i Spencer Pratt.

Ray J se odmah po ulasku u kuću svidio Jasmine Waltz, a šuška se da je za sudjelovanje u showu potpisao ugovor na milijun dolara.