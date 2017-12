VJENČALI SE GORAN IVANIŠEVIĆ I NIVES ČANOVIĆ: Legendarni tenisač i lijepa voditeljica uplovili u bračne vode na skromnoj svadbi

Nakon godinu dana veze lijepa voditeljica Nives Čanović i tenisač Goran Ivanišević uplovili su u bračnu luku.

Par se navodno na vjenčanju ljubav obvezao na skromnoj ceremoniji koja je održana u petak u Zagrebu. Vijest o vjenčanju objavio je 24 sata na naslovnoj stranici sutrašnjeg izdanja.

“Nemam komentar. Hvala lijepa”, rekla je Nives o vjenčanju, ali se sretno smijala. Medeni mjesec par će vjerojatno provesti u Melbourneu jer Gorana čekaju obveze u Australiji. Par se, navodno, nedavno uselio u stan u Ban centru u središtu Zagreba. Nives nikad nije skrivala želju da postane majka. “Mislim da se žena najviše realizira kad postane majka. Majčinstvo je uloga koja pristaje svakoj ženi”, rekla je prije nekoliko godina.





“Nikad ne reci nikad. Vidjet ćemo što život nosi. Prošle godine bila je jedna stvar, ove druga, vidjet ćemo što će biti iduće. Za sada sve funkcionira kako treba funkcionirati i to je najvažnije”, rekao je Ivanišević u intervjuu za IN magazin u srpnju ove godine.

“Sretan sam, sad je sve super. Napokon sunce sija, a i ja”, zaključio je tada Ivanišević.

Inače, Nives Čanović u kolovozu ove godine na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se vidi koliko se par voli. “Samo nas dvoje”, napisala je Nives uz romantičnu fotku na kojoj ona i Goran leže, naslonjeni jedno na drugo. Njezini prijatelji odmah su je obasuli pozitivnim komentarima.

#nofilter ❤ #justthetwoofus A post shared by Nives_Canovic (@nivessimpson) on Aug 17, 2017 at 5:39am PDT

❤ A post shared by Nives_Canovic (@nivessimpson) on Jun 4, 2017 at 2:32pm PDT

Slavni tenisač bio je u braku s manekenkom Tatjanom Dragović, s kojem je postao otac 14-godišnje Amber i 9-godišnjeg Emanuela. Unatoč razvodu, Tanja i Goran i dalje su u odličnim odnosima.

“S Tatjanom sam proveo toliko lijepih trenutaka od njezine osamnaeste godine i ona je moja obitelj i uvijek će to biti. Podrška mi je i menadžer, a podržavala me u lijepim i lošim trenucima. Prošli smo toliko toga zajedno, a to što se nismo našli na toj emotivnoj strani i da smo se razišli, nema veze’, priznao je iskreno Goran Ivanišević.

Za razliku od mnogih razvedenih, Goran Ivanišević i Tanja Dragović uspjeli su ostati u odličnim odnosima te iako službeno, na papiru, više nisu obitelj, njih nije briga za to. “Možda je nekome ovo nenormalno, no za mene je nenormalno kada ljudi okreću glavu i ne razgovaraju nakon razvoda, a osobito u situacijama kada imaju i djecu. Mi sve radimo kao obitelj, jer mi to jesmo i uvijek ćemo to biti. Ništa ne može stati između nas”, rekao je Goran za IN Magazin u srpnju ove godine.