U mislima sam u posljednja dva dana proputovala cijeli svijet zahvaljujuci fantasticnim predavacima na medjunarodnom festivalu turizma #place2go! #onokad stvarno obozavas svoj posao! Umorna, ali #presretna #host #fair #tourism #editamisiricvrkljan #world #travel #lovemyjob #tiredbuthappy

A post shared by Edita Misiric Vrkljan (@editamisiric) on Mar 19, 2017 at 10:40am PDT