VESNA PISAROVIĆ SE VRAĆA: Snaha Milorada Pupovca objavila hrvatsku verziju jugoslavenske pjesmarice

Pjevačica čiju smo pjesmu Jutro donosi kraj svi pjevušili ponovno se vraća na scenu.

Vesne Pisarović dugo nije bilo na domaćoj glazbenoj sceni, no odlučila se vratiti. Napravila je hrvatsko izdanje jugoslavenske pjesmarice The Great Yugoslav Songbook pod imenom Naša velika pjesmarica.

Riječ je o jazz obradama pedesetih i šezdesetih godina, a prvi objavljeni singl je Balada.



“Čitav projekt Naša velika pjesmarica, ironično upućujući na tzv. The Great American Songbook, predstavlja kreativan osvrt na naslijeđe bivše jugoslavenske zabavne glazbe iz razdoblja od ’50-ih do ’70-ih godina, kad su prevladavale balade u big band aranžmanima, laki eurovizijski hitovi, francuske šansone i talijanski šlageri u prepjevima, dovitljive twist melodije i pastoralne rock scene, swing plesnjaci i neizbježni južnoamerički ritmovi Mediterana. Vesna Pisarović i njezini glazbeni partneri sve to podliježu minucioznom postupku dekonstrukcije, ogoljujući i rastavljajući, izokrećući i manipulirajući, te ponovo sastavljajući u ekscentričnu glazbenu montažu”, opisuju iz izdavačke kuće PDV novi projekt pjevačice, piše Index.

Pjevačica trenutno živi u Berlinu sa suprugom Ozrenom Pupovcem, sinom Milorada Pupovca, a njihovu ljubav skriva od očiju javnosti.