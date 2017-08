PRINCEZA DIANA U NOVOM DOKUMENTARCU: ‘On je bio najveća ljubav mog života, a onda je ubijen…’

08 April 1997: Another photo taken by 11 year old Marion Jama, show a sun-kissed Princess Diana sitting at the pool side in The K Club Hotel, where she was staying during a two-week Easter holiday with her sons in Barbuda Island at the Caribbean ■ 08 أبريل 1997: صورة نادرة أخرى، التقطتها الطفلة الفرنسية ماريون جاما، تظهر فيها اﻷميرة ديانا وهي تجلس بالقرب من حوض السباحة في منتجع كي كلوب الفندقي الراقي بجزيرة بربودا في منطقة البحر الكاريبي، والذي أقامت فيه لمدة أسبوعين مع ولديها لقضاء إجازة عيد الفصح ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب

