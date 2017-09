VELIKI HALID NAJAVIO SVOJ POSLJEDNJI ALBUM: ‘Nedostaje mi volje da uđem u studio i to snimim’

Halid Bešlić najavio je da nakon gotovo 40 godina karijere ulazi u studio po posljednji put kako bi snimio album.

63-godišnja legenda narodne glazbe za srpske je medije izjavio: ‘Na lageru imam sedam, osam pjesama. Samo je do mene, nedostaje mi volje da uđem u studio i to snimim. Znate kako je, više se CD-i ne snimaju, ali ja imam želju snimiti još jedan, koji će sigurno biti posljednji. S pjesmama sam pri kraju, samo dok me prođe ta prezasićenost’, prenosi Kurir.

Halid je prvu singlicu objavio još 1979. i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za glazbena ostvarenja i dostignuća.