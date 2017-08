VAU, KAKAV GOSPODIN: Evo kako se Calvin Harris osvetio bivšoj curi Taylor Swift na dodjeli MTV-jevih nagrada

DJ i pjevačica su bili zajedno 15 mjeseci. Nakon prekida, otkriveno je da je Taylor napisala njegov hit.

Taylor Swift je na dodjeli MTV Video Music Awards bila zvijezda večeri sa svojim novim spotom koji je podigao veliku prašinu. Na dodjeli je bio i njezin bivši dečko, DJ Calvin Harris.

S obzirom na to da nisu u dobrim odnosima nakon što su prekinuli, sve je zanimalo kako će se bivši ljubavnici ponašati, a Calvin se nije ponio kao gospodin.

Naime, kada je gledao Taylorin novi spot, ignorirao ga je, a na kraju nije ni zapljeskao.



Calvin Harris ignored Taylor Swift's new video @ VMA. He refused to clap. Lol — Algenesis (@allarickxander) August 28, 2017

Bivši par je prekinuo 2016. godine. Bili su zajedno 15 mjeseci. Nakon prekida je otkriveno da je Taylor napisala njegov hit This Is What You Came For pod pseudonimom Nils Sjöberg koji se pojavljuje u novom spotu.