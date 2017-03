UZVRATIO KRITIČARIMA: Jacques Houdek progovorio o kritikama i Toniju Cetinskom

Jacques Houdek komentirao je kritike na račun njegove pjesme ‘My Friend’ s kojom će predstavljati Hrvatsku na Pjesmi Eurovizije u svibnju u Ukrajini.

Jacques Houdek predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u svibnju u Ukrajini s pjesmom ‘My Friend’, a otkrio je da su ga za ovu pjesmu inspirirali paraolimpijci i svi koji, usprkos hendikepu, nisu odustali od svojih snova. Tu je svrstao i samoga sebe budući da su mu na početku karijere svi govorili da neće uspjeti ako se ne riješi viška kilograma.

Njegova pjesma postala je glavna tema na internetu, a rekacije su svakojake.

“Očekivao sam reakcije, ali ipak me je zateklo! Zatekla me količina! S jedne strane govore da je pjesma remek djelo, pročitao sam to par puta. Ok, možda je to i previše za reći. S druge strane, ne valja uopće. Mislim da je šok bio velik”, rekao je Jacques za InMagazin.

Osvrnuo se i na nedavne komentare Tonija Cetinskog da ga je Houdek kopirao.

“Evo, ne mogu ne spomenuti Tonija Cetinskog. Ja zaista nemam nikakav problem. Ja sam bio Tonijev fan i dok je on počinjao, odmah sam ga zavolio, i njega i njegove pjesme. To sam mu odmah i rekao! Ne mogu se referirati na to što je on rekao jer mi je nezahvalno, teško i bezveze”, rekao je Houdek.