UŽIVALI (?) U SPECIJALITETIMA: Angelina natjerala djecu da s njom jedu pauke i škorpione

Glumica je željela da i njena djeca probaju specijalitete pa su se bacila na pauka.

Angelina Jolie je u Kambodži gdje se održava premijera njenog filma First They Killed My Father, a holivudska je glumica odlučila iskoristiti posjet zemlji iz koje je posvojila svog prvog sina kako bi razumjela kako su živjeli njegovi roditelji.

JE LI STVARNO TAKO LOŠE? Nakon napisa da ima samo 34 kilograma, Angelina Jolie pokazala kako zaista izgleda

Prvo što je isprobala bili su lokalni specijaliteti: škorpioni i tarantule, koje je hrabro pojela.



“Kada su ljudi gladovali u ratu, jeli su ono što su pronašli”, rekla je Jolie i priznala da je već jela kukce.

“Ovo je zapravo dobrog okusa”, dodala je glumica.

Angie je željela da i njena djeca probaju ‘specijalitete’ pa su Shiloh (10), Pax (13) i Maddox (15) podijelili pauka, a Vivienne i Knox (8) su pomagali majci u pripremi.