URNEBESNI STIHOVI: Miley Cyrus otpjevala pjesme prevedene s hrvatskog

Voditelj Jimmy Fallon je s pjevačicom igrao igru u kojoj su pjevali pjesme ubačene u Google Prevoditelj.

Svi koji su koristili Google Prevoditelj znaju da je to vrlo korisna stvar čije prijevode treba uzeti s dozom opreza jer katkad rezultati nisu ni blizu točnima.

To zna i voditelj Jimmy Fallon koji sa svojim gostima igra urnebesnu igru Google Translate Songs u kojoj pjevaju pjesme koje su prošle kroz Google Prevoditelj na neki drugi jezik, a zatim ponovno prevedene na engleski.



U emisiji u kojoj je gostovala Miley Cyrus red je došao na hrvatski.

“Ako prevedete The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na hrvatski, a zatim ponovno na engleski, dobijete The Evening Show that plays Jimmy Fallon“, rekao je voditelj na početku.

Hit Eda Sheerana Shape of You nakon prijevoda na hrvatski i ponovno na engleski tako je ispao Your body’s curves (Obline tvog tijela), a stih I’m in love with your body pretvorio se u Sviđa mi se taj leš.

Kako su zvučale druge pjesme, provjerite u videu: