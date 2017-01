UNIŠTILE IM ŽIVOT: Zbog ovih su filmskih uloga slavni glumci imali traume, padali u depresiju i ostajali bez partnera

Ponekad život glumaca stvarno nije lak ni jednostavan, što god mi mislili o tome.

Ovo su neke od slavnih osoba koje su zbog uloga u filmovima imale brojne životne probleme te su godinama osjećali posljedice ovih filmskih zadataka.

Shelley Duvall u filmu ‘Isijavanje’

“Od svibnja do studenog zdravstveno stanje bilo mi je jako loše zbog stresa. Stanley Kubrick me je gurao do granica izdržljivosti. To mi je bila najteža uloga koju sam odglumila u životu”, rekla je glumica, koja je zapamćena po ulozi Wendy Torrance, supruzi poludjelog pisca s kojim je bila zarobljena u napuštenom hotelu. Otkako je prihvatila tu ulogu, Duvallova je patila od depresije, anskioznosti, ali i ovisnosti, a nedavno je javno na televiziji zatražila i pomoć psihijatra.



Malcom McDowell u filmu ‘Paklena naranča’

I Malcom McDowell imao je tu ‘čast’ da radi sa zahtjevnim vizionarom Stanleyjem Kubrickom. Tijekom snimanja mučne scene u kojoj je na glavi imao spravu koja mu je na silu držala oči otvorenima, glumac je povrijedio rožnicu pa je privremeno ostao slijep. Razlog tome bio je taj što se uređaj koristi samo kad je osoba u ležećem položaju, ali je Kubrick inzistirao na tome da Malcom sjedi za vrijeme kultne scene.

Linda Blair u filmu ‘Egzorcist’

Glumica je imala samo 13 godina kada je utjelovila djevojčicu koju opsjedaju demoni u filmu ‘Egzorcist’, koji je 1973. šokirao svijet. Nakon premijere filma, Linda je proputovala svijet promovirajući ga, a pritom se morala suočiti i s teškim pitanjima na koja ni dan danas nema odgovor. “Bila sam premlada za pitanja o životu, smrti i religiji, a to je bilo sve što su me ispitivali i to godinama. Moj se život iz korijena promijenio i više nije bilo povratka”, priznala je glumica.

Adrien Brody u filmu ‘Pijanist’

Za potrebe uloge u ovome filmu glumac je morao smršavjeti 15 kilograma pa se odlučio riješiti svih luksuznih stvari. Prodao je mobitel, automobil i svoj stan, a zbog svega je prekinuo i dugogodišnju vezu s tadašnjom djevojkom. Uloga mu je na kraju donijela Oscara, ali je nakon filma glumac pao u depresiju. “Ta me uloga potpuno zaokupirala. Godinu dana sam se osjećao loše i bio sam u depresiji. Tada sam imao samo 27 godina i to iskustvo označilo je ujedno i moje odrastanje”, priznao je jednom prilikom Brody.

Heath Ledger ‘Vitez tame’

Glumac se mjesecima pripremao za ulogu Jockera. Zatvorio se u svoju hotelsku sobu i gotovo ništa nije jeo, a cijelo je vrijeme vodio bilješke u svom dnevniku, gdje je skupljao članke iz novina o najnasilnijim zločinima i fotografije klaunova. Danima je isprobavao različite glasove i vrste smijeha, ne bi li pronašao idealne za svoju ulogu. Tijekom svih tih priprema pao je u tešku depresiju zbog čega je na kraju završio i na lijekovima. Glumac je na kraju i umro od slučajnog predoziranja mješavinom lijekova 2008. godine, a nakon smrti za tu je ulogu dobio Oscara.