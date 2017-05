UMRO JE GREGG ALLMAN: Vođa benda Allman Brothers

Poznati rock glazbenik Gregg Allman umro je u subotu u dobi od 69 godina, objavljeno je na njegovoj službenoj internetskoj stranici.

Allman je umro u svom domu u gradu Savannah u američkoj saveznoj državi Georgiji.

Gregg Allman bio je vođa vrlo popularne skupine 70-tih godina prošlog stoljeća, Allman Brothers Band, njezin vodeći vokal, klavijaturist i ključni autor pjesama.

Neki od njegovih hitova su “Midnight Rider”, “Whipping Post” i “It’s Not My Cross to Bear”.



Allman je otkazao dio prošlogodišnje turneje, a u kolovozu je objavio da je pod nadzorom liječnika zbog “ozbiljnih zdravstvenih problema”.