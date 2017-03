OBITELJ SLAVNIH SESTARA SE SMANJILA: Preminula zvijezda osamdesetih u dobi od 60 godina

Pjevačica je preminula u petak kod kuće u Arizoni, a uzrok smrti još nije utvrđen.

Američka pjevačica Joni Sledge, jedna od četiriju sestara koje su kao Sister Sledge zajedno izvodile We are family, jednu od najvećih disko uspješnica, umrla je u 60. godini, objavila je u subotu njihova rodbina.

Pjevačica je preminula u petak kod kuće u Arizoni, a uzrok smrti još nije utvrđen, istaknuo je njezin menadžer Biff Warren.

Joni i njezine sestre Debbie, Kathy i Kim, kćeri dvoje umjetnika, odrasle su u Philadelphiji i stekle ugled pjevajući R&B sedamdesetih godina.

Pravi uspjeh doživljavaju 1979. s pjesmom istoimenog albuma We are family, koju su napisali Nile Rodgers i Bernard Edwards. Još su dvije pjesme bile njihovi veliki hitovi, He’s the greatest dancer i Lost in music, obje s istog albuma.

“Snimanje We are family bilo je poput proslave, pjevale smo i plesale u studiju”, ispričala je prošle godine britanskom dnevniku Guardian pokojnica.

Kathy je napustila skupinu radi solo-karijere a skupina Sister Sledge okuplja se u raznim formacijama radi nastupa u posebnim prilikama poput praznika obitelji pape Franje u Philadelphiji 2015. ili izborne kampanje Hillary Clinton za predsjedničke izbore 2016.