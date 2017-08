UMJETNI OBRAČUN NA ESTRADI: Lana Jurčević i Ivana Radovniković izveli istu pjesmu pa ih ljudi pokušavaju zaratiti

Ivana Radovniković Marković je prije 12 godina otpjevala pjesmu ‘Kuda da krenem’. Pjesmu je napisala Milana Vlaović, a Ivana ju je 2005. izvela na Splitskom festivalu i objavila na albumu.

Dvanaest godina kasnije, pjesmu je otpjevala Lana Jurčević, zbog čega je optužena da je ukrala pjesmu. No, sve je smirila sama Ivana koja tvrdi da pjesma pripada Milani Vlaović koja je može dati kome god želi te da joj je jedino krivo što je nitko nije obavijestio o tome.

U objavi na Instagramu Ivana je poručila da nema nikakve drame i da je trenutačno samo mama na odmoru te da Lani i pjesmi u novom ruhu želi samo najbolje. Njezinu objavu možete pročitati ovdje:

‘Ovih dana pitate me svašta vezano za pjesmu “Kuda da krenem” koju sam izvela 2005.godine kada sam imala 18 godina na Splitskom festivalu i koja se nalazi na mom prvom albumu, jer ju je u novom ruhu sada 2017. odlučila otpjevati Lana Jurčević. Za taj plan nisam znala, ali ja nisam autor te pjesme već Milana Vlaović, tako da je svaka odluka oko glazbe i teksta pjesme potpuno u rukama autora. Oni su joj 12 godina kasnije odlučili udahnuti možda nešto novo i drugačije. Nadam se da su i uspjeli.Ok, možda me netko mogao obavijestiti o tome, kolegijalnosti radi, jer mi je ovo prva vijest o tome, ali ni to nigdje ne piše kao ‘must do’, možda u bontonu.. Uglavnom, to je to, uživajte u ljetu i ne zamarajte se glupostima. Pjevajte i plešite, slušajte što god vam godi srcu. Ne pokušavajte izmamiti komentarima nešto negativno iz ovoga jer ja sam trenutno samo mama na odmoru i planiram to biti još neko vrijeme 😀👍😉’



Pjesme u obje verzije možete poslušati u nastavku: