U JAVNOST PROCURILO OPROŠTAJNO PISMO DJEVOJKE JIMA CARREYA: ‘Uveo si me u svijet droge, prostitutki i bolesti’

Nakon pune četiri godine, u javnost je procurila oproštajna poruka bivše djevojke Jima Carreyja, koju mu je ostavila prije no što si je oduzela život.

Cathriona White, koja je bila u vezi s glumcem i komičarom Jimom Carreyjem, 2013. godine je počinila samoubojstvo predoziranjem, a ubrzo nakon isplivale su gnjusne informacije o glumcu, koji je zbog svojih uloga imao pozitivnu percepciju javnosti.

U oproštajnom pismu koji mu je ostavila netom prije smrti, White ga optužuje da ju je uveo u pakao droge, ali i da joj je prenio spolno prenosivu bolest, s čime se nije znala ni mogla nositi.





“Nisi razmišljao o stigmi koju ću nositi do kraja života. Nikad se nisi ispričao ili ponudio da pomogneš ili se bar osjetio krivim. Nisi me pitao ni kako se osjećam zbog toga. Još uvijek te volim i mislila sam da si mi onu poruku poslao jer ti je stalo do mene. Namjeravala sam reći odvjetniku da ne želim nastaviti s tužbom, ali onda sam shvatila da su ti tvoji novi odvjetnici savjetovali da mi se javiš. Ti dobro znaš što želim, a to nije tvoj novac. Vjerojatno ćeš i ovu poruku iskoristiti protiv mene. Prenio si mi herpes, želim da se ispričaš zbog toga što ti je stalo. Želim da razumiješ da mi je to uništilo život koliko god se to tebi nevažnim činilo”, napisala mu je.

Dodala je i da ju je uveo u najgore stvari u životu. “Ti si me upoznao s kokainom, prostitukama, psihičkim zlostavljanjem i bolesti. Učinio si mnogo dobrog za mene, ali slomio si me kao osobu. Ostala sam s tobom jer sam te voljela, a ti si mene odbacio nakon što si iskoristio sve odobro što je ostalo u meni”.

Poruka nesretne Cathrione pronađena je na njezinu iPadu, no nije potvrđeno je li ju ikad poslala. Otkrili su je odvjetnici njene obitelji, koja tvrdi da se ona odlučila na očajnički čin nakon što joj je glumac dao kobne tablete, piše Daily Mail.