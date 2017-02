‘VIDIO SAM SVAKAKVA SRANJA, ALI OVO JE LUDILO’: Jamie Foxx oduševljen luksuznim tretmanom u Dubrovniku

Slavni holivudski glumac uživa u luksuznom tretmanu u Dubrovniku.

Holivudski glumac Jamie Foxx trenutno boravi u Dubrovniku, gdje snima film o Robinu Hoodu. Foxx je odsjeo u dubrovačkoj Vili Šeherezada, koju još nazivaju Taj Mahalom Mediterana.

“U Hrvatskoj sam i ovdje je ludilo. Vidio sam svakakva sranja, ali ovo me ostavilo bez daha. Odmah ću vam reći, kao jedan klinac iz Teksasa, ovo me oduševilo. Svašta sam vidio, ali ovo me ostavlja bez daha”, rekao je Jamie Foxx u videu koji je objavio na svom Instagram profilu.



“Dali su mi cijeli dvorac. Dvorac! Nemojte mi reći da nije moguće ostvariti svoje snove, mir s vama, ljudi”, dodao je glumac, koji se pohvalio i da je dobio dvije boce šampanjca.

Iako je u ponedjeljak doživio neugodnost u jednom lapadskom restoranu od strane dvojice pijanih muškaraca koji su mu uputili rasističke komentare, čini se da mu to nije pokvarilo dojam o Hrvatskoj i njezinim prirodnim ljepotama.

Njegovo raspoloženje definitivno je popravila i luksuzna vila, u kojoj jedno noćenje stoji od 30 tisuća kuna naviše. Vila je izgrađena 1929. godine, prema narudžbi imućnog ruskog Židova Vilima Zimdina, a on ju je dao izgraditi za svoju ljubavnicu Šeherezadu i to po uzoru na dvorac iz zbirke priča ‘1001 noć’.

Vila Šeherezada bila je popularna među slavnim i imućnim osobama i u doba Jugoslavije, pa su tako, među ostalima, u njoj odsjeli i Elizabeth Taylor i Richard Burton, kojima je u posjet dolazio i Tito.

Prije nekoliko godina unajmio ju je i ruski oligarh Viktor Vekselberg, koji je tamo smjestio cijelu svoju obitelj, a za to je izdvojio vrtoglavih 750 tisuća eura. Zanimljivo je da je Šeherezada rasprodana nekoliko mjeseci godišnje po cijeni od 7000 eura dnevno.

U svim sobama na raspolaganju su jacuzziji i dizajnerski namještaj, a vila također ima i privatnu plažu, batlera i brojne druge luksuze.