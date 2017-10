U 81. GODINI UMRLA GLUMICA ROSEMARY LEACH: U svojoj bogatoj karijeri čak je triput glumila kraljicu Elizabetu

Nakon kratke bolesti umrla je kazališna, filmska i televizijska glumica koju gledatelji najbolje pamte po ulozi gospođe Honeychurch iz filma “Soba s pogledom”, pišu britanski mediji.

“U dubokoj boli izvješćujem da je jučer, 21. listopada u bolnici nakon kratke bolesti preminula glumica Rosemary Leach“, izvijestila je njezina agentica Caroline de Wolfe.

Leach je glumila i u sitcomu “My Family” te filmu “That’ll Be The Day”. Godine 1982. uručena joj je nagrada Oliver za najbolju glumicu u britansko-američkoj drami “84, Charing Cross Road”.





Bila je dvaput nominirana za nagradu BAFTA-e za najbolju sporednu žensku ulogu – u filmovima “That’ll Be the Day” (1973.) i “Soba s pogledom” (1986.). Kraljicu Elizabetu II. utjelovila je triput: 2002. u TV filmu “Prince William”, 2006. u filmu “Tea with Betty” i 2009′ u flimu “Margaret”.

Hrvatski će je se gledatelji sjetiti po glavnoj ulozi u epizodi “Destroying Angel” iz 2001., prikazane u okviru serije “Ubojstva u Midsomeru”.