TWERKERICA SARAH NE ODUSTAJE OD PROVOCIRANJA: Objavila vrući video od kojeg će se mnogi zacrvenjeti

Mlada plesačica iz Vukovara nije prošla u finale Supertalenta, no o njoj se još uvijek govori zbog showa koji je priredila na pozornici.

Sarah Seifert je postala popularna kada je na pozornici showa Supertalent zatresla guzom, što se nije svidjelo Martini Tomčić koja je njezin ples usporedila s pozivom na parenje.

Mlada twerkerica (18) je tako svojom guzom podijelila Hrvatsku na one koji u njenom plesu ne vide ništa loše i na one koji smatraju da je to nemoralno i degutantno.

Hvala nacijo hvala kroacijo 😂😂😂😂😂😂 A post shared by Twerk dancer 👑 (@gg_queen1) on Nov 13, 2017 at 4:17am PST

Iako nije prošla u finale showa, Sarah ne odustaje oduševljavati/sablažnjavati javnost. Osim što se pojavila u jednom spotu, svoj talent pokazuje na nastupima u klubovima, a snimku s jednog je objavila na svom Instagramu.

“Lomiš, kraljice”, “Jako dobro”, “Savršenstvo”, neki su od komentara fanova koji su pogledali video.