TVRDA KAO KAMEN: Lidija Bačić zagrlila drvo i pokazala čvrstu guzu u pretijesnim trapericama: ‘Eh, da sam to stablo…’

Alternativni liječnici vjeruju da stabla, kao što upijaju ugljični dioksid i ispuštaju kisik, preuzimaju naš stres i negativnost, odvodeći ih u tlo i pretvarajući ih u neškodljive energije. I oni koji nisu upućeni u alternativnu medicinu nagonski osjećaju da je druženje s drvećem zdravo. Djeca se u igri penju na stabla, a mnogi ljudi grade na drveću. Indijanski iscjelitelj Gheezis Mokwa, poznatiji kao Sunčani medvjed, napisao je da “drveće provodi energiju između neba i zemlje. Kada dotičeš ili zagrliš drvo, osjetiš njegovu energiju, koja djeluje kao transfuzija krvi”. #Lille #LidijaBacic #ZagrliDrvo

