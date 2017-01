TVOJE LICE ZVUČI POZNATO: Damir Kedžo odnio pobjedu, ali svi su pričali o prvom poljupcu u showu

Damir Kedžo pobjednik je finalne emisije i treće sezone najgledanijeg glazbeno zabavnog showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’.

Damir Kedžo pobjednik je finalne emisije i treće sezone najgledanijeg glazbeno zabavnog showa Nove TV ‘Tvoje lice zvuči poznato’. U tijesnoj i neizvjesnoj odluci sve do posljednjeg glasa i boda, njegova imitacija Mariah Carey i izvedba pjesme ‘All I Want For Christmas Is You’ zaslužila je najviše bodova kolega natjecatelja i žirija.

Iako je kroz sezonu prolazio kroz najrazličitije i najopsežnije transformacije, u posljednjoj je „samo“ morao obrijati dlake na rukama i još jednom stati na visoke potpetice. Pored toga, izveo je izrazito zahtjevnu imitaciju vokala Mariah Carey. Kao pobjednik sezone, Damir je imao i čast odabrati kome će Nova TV u njegovo ime donirati glavnu nagradu u iznosu od 40.000 kuna, a odlučio se za udrugu „Crveni nosovi“ iz Zagreba koja se bavi psihosocijalnom podrškom prvenstveno djeci na liječenju u bolnicama, pomoću humora i životne radosti. U finalnom poretku Damira su slijedili Ana Maras Harmander, Lana Jurčević te Matteo Cetinski.



Gost žirija finalne emisije bio je Petar Grašo koji je prvo pohvalio Damirov prijašnji nastup. „Prvo ti moram kazati da si bio odličan Grašo“ , rekao je na početku Grašo te nastavio osvrtom na nastup, „Sviđa mi se jako kada si ulazio imao si taj sjaj u okicama koje Mariah Carey ima prije nastupa kada vidi koliko ljudi ima na stadionu, koliko je karata prodanih…“. Damirov nastup je ocijenio fantastičnim. „Iako ovo nije show u kojem se primarno ocjenjuje pjevanje nego kompletan dojam, kompletan dojam je fantastičan, ti si to sjajno otpjevao.“ , rekao je Grašo. Tomo in der Mühlen se osvrnuo i na cjelokupan dojam tijekom showa. „Ti si zbilja jedno pjevačko čudo. Od početka showa od tebe sam imao velika očekivanja i apsolutno si ih zadovoljio. Mariah Carey je zbilja teško imitirati to što ona radi. Opet si to obavio fantastično kao i uvijek, svaka čast. Zbilja smo sretni što smo te imali.“, rekao je Tomo. Sandra Bagarić se fokusirala na finalni nastup: „Moram ti reći, Mariah Carey se i žene boje pjevati, teško im je proizvesti to što si ti napravio sa svojim glasom. Tu lakoću, kao violina si ga vezao. Ti na Broadway, Matteo u Las Vegas, odoše nam svi iz Hrvatske!“

Ana Maras Harmander je priredila pravi scenski spektakl kao Sophia Loren i s punim žarom izvela pjesmu ‘Mambo Italiano’. „Tvoja energičnost je bila veliki plus u ovom showu. Kroz sve uloge koje si imala uvijek si bila ekstremno emocionalna i puna energije i volje i želje. To se osjetilo kroz cijeli show, tako i naravno sada, Sophia.“ , osvrnuo se Tomo na posljednji, ali i sve Anine nastupe tijekom sezone. „Ja ti čestitam na ovom nastupu. Bio je čaroban kao što je bila i cijela tvoja sezona čarobna.“, komentirao je Goran Navojec, a Anin nastup se svidio i Sandri. „Jako si seksi, nakon onih silnih muškaraca koja si bila. Sofija, bila si odlična.“, rekla je Sandra.

Lana Jurčević je donijela beskrajno zabavnu imitaciju Siniše Vuce i izvedbu ‘Volim piti i ljubiti’. Za potrebe cjelokupnog dojma njenog nastupa, na pozornici je korišteno i pravo pečeno janje.

„Kao i uvijek opet si nas iznenadila i apsolutno bravo. Jedino nam je Goran bio u šoku i totalno dekoncentriran zbog onog janjca tako da ne znam koliko je vidio od svega toga.“, rekao je Tomo. „Meni ipak treba jedan uzorak.“, potom je rekao Navojec te otkinuo komad janjetine i donio ga za stol, usputno upozorivši „Ne pokušavajte ovo kod kuće.“. Nakon prvotnog testiranja uzorka, upustio se u komentar Laninog nastupa.„Bio je to potpun doživljaj i glazbeno i scenski i olfaktivno, dakle kad su sva naša čula uključena! Vi gospođice ste bili senzacionalni.“, zaključio je Navojec. „Prekrasno si nam donijela ovu pjesmu koja ima divnu poruku pogotovo za ovo božićno doba – pijte i ljubite – tekst je zaista stimulativan. Ti si akcentirala, trzajima i svim. Baš si mi se dopala!“ , rekla je Sandra.

Matteo Cetinski je fenomenalnom izvedbom podsjetio na pjevačku legendu, Elvisa Presleyja, a izveo je njegovu pjesmu ‘Viva Las Vegas’. Pored izvedbe, sjajna je bila i njegova maska koja ga je odlično transformirala. „Maska je fantastična. Skinuo si ples, skinuo si glas.“, rekao je Tomo. Sandra je bila oduševljena nastupom. „Toliko si poletio da si odletio u Las Vegas! Ali nemoj, vrati se nama u Hrvatsku molim te i ostani na sceni. Mislim da su ti vrata hrvatske scene otvorena. Glasovno si napredovao kroz ovih trinaest emisija, vidjeli smo sve tvoje glasovne mogućnosti i ja mislim da ćeš ti uskoro dobit neki show na televiziji. Bravo.“ , rekla je Sandra. Pohvalama se pridružio i Navojec: „Matteo ja ti čestitam, ne na ovoj izvedbi, nego na svim tvojim izvedbama, uključujući i ovu.“. Grašo je također u Matteu prepoznao Elvisa. „Odličan si bio. Show se zove Tvoje lice zvuči poznato, a tvoj lice, glas je zvučao kao Elvis Presley.“, rekao je Petar.

U druga dva nastupa ostali natjecatelji su izašli u duetima, a zabave nije nedostajalo. Filip Dizdar i Žanamari nastupili su kao Magazin & Lidija Horvat Dunjko. Zajedno su otpjevali pjesmu ‘Nostalgija’, Filip se kao i inače sjajno snašao u ženskoj ulozi. „Beskrajno ste zabavni. Idealna ste kombinacija. Slažu vam se glasovi.“ , rekla je Sandra. Hana Hegedušić i Fil Tilen su imali muško ženki duet Al Bano & Romina Power, a u ženskoj ulozi se našao Fil Tilen, dok je Hana još jednom nastupila kao zavodnik, ovaj put talijanski. Izveli su pjesmu ‘Felicita’ , a na kraju je naravno pao i poljubac. „Bilo je prekrasno. Gospodin Fil Tilen, kao i mnogo puta do sada, unio je jednu veliku glumstvenost i u ovaj moment. Vi ste napravili jedan mali dramolet glazbeni, dakle jedna priča između dvoje ljudi koji se vole. Od samog početka je dakle sve bilo jasno. Nije bila jasna samo jedna stvar. Kako je Hana Hegedušić izimitirala Al Bano, a uspjelo je unutra biti i gospodina Ćire Blaževića i Gorana Bregovića. Čestitam vam!“, rekao je Goran.