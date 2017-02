TUŽNA VIJEST ZASJENILA DODJELU NAGRADA: Slavni pjevač preminuo samo nekoliko sati prije početka Grammyja

Slavni pjevač preminuo je samo nekoliko sati prije početka dodjele Grammy nagrada.

Pjevač Al Jarreau preminuo je u nedjelju u dobi od 76 godina, samo nekoliko sati prije dodjele Grammy nagrada.

Ovaj pjevač jazza i R&B-a poznat je po svojim hitovima ‘We’re in This Love Together’ i ‘Moonlighting’, a preminuo je u bolnici uz suprugu, sina i nekoliko članova obitelji te prijatelja.

Jarreau je dobitnik sedam Grammy nagrada te je jedini pjevač koji je te prestižne nagrade osvojio u čak tri različite kategorije: jazz, pop, rythm and blues i to u razdoblju od četiri desetljeća, točnije od 1970. do 2000-ih godina.

Pjevač je prošlog tjedna hospitaliziran zbog iscrpljenosti te je otkazao sve zakazane koncerte u 2017. Na žalost, liječnici ga nisu uspjeli spasiti.