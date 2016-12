TRUDNA SIMONICA: ‘Služila sam tijelu i đavlu, isprobala blud, nemoral i okultno, razmišljala o samoubojstvu…’

“Droga, nemoral – blud, bulimija, svaki dan i do 2 kutije cigareta sam pušila, pila ogromne količine alkohola, opačen život, poganski život! I uz to bila u okultnome”, priznala je Simona.

Simona Mijoković, bivša supruga Ante Gotovca, a danas supruga Stanislava Mijokovića, nosi svoje drugo dijete, a prvo sa Stanislavom te, čini se, poprilično uživa u trudnoći.

Simona je bila na liječničkom pregledu kako bi se ustvrdio spol djeteta, no čini se da će na tu informaciju još morati malo pričekati. Ipak, iskoristila je priliku i kao preobraćena vjernica zahvalila Bogu na svemu što joj je omogućio u životu, ali je i izbavio iz prijašnjeg života u kojem se odala drogi, bludu i nemoralu.

SIMONA: Probala sam sve, orgijanje, drogiranje. Slušala sam glas đavla i mjesečno trošila 20.000 kuna na hranu



Njezin status prenosimo u cijelosti:

“Velik je naš Bog, Velik, pravedan, milosrdan i svemoguć! Neprijatelj čovjeka su tijelo, svijet i đavao. Svim tim neprijateljima sam služila. Zamislite moj život prije od djetinjstva, osnovne škole do 27 godine kada sam došla na Tabor – droga, nemoral – blud, bulimija, svaki dan i do 2 kutije cigareta sam pušila, pila ogromne količine alkohola, opačen život, poganski život! I uz to bila u okultnome. Odrasla sam na astrologiji, a od 25-27 intenzivno se družila s vješticama i vračarima. I nažalost ljudi idu k njima po pomoć. Tako sam i ja išla skroz dok me nisu potpuno zaposjednuli demoni kroz razne obrede. Hvala Ti Isuse što si me spasio! Aleluja, slava Ti Isuse, hvala Ti Isuse.

Naravno, najveća zamka Zloga uvjerit je sirotog čovjeka da on ne postoji. Da ne postoji grijeh, ne postoji pakao, ne postoji đavao. Da je to izmišljen lik iz ” crtića” i bajka! Naravno to servira otac laži – knez ovoga svijeta! Onaj koji zaniječe postojanje Zloga zaniječe i Boga! Zna se da su arkanđeli sv. Mihael, sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel, sv. Barakiel. I bio je lucifer koji se odmetnuo s ostalim palim anđelima.

On je naš optužitelj, otac laži – knez ovoga svijeta. I tko s njim krene u igru neće dobro proći ako se ne pokaje, iskreno ispovjedi i krene u novi život s Isusom.

Zadnja stvar gdje te đavao tjera je samoubojstvo. Ja sam čak i o tomu razmišljala i htjela učiniti, bila sam na dnu. U potpunom blatu. Skroz dok nisam došla na Tabor k fra Zvjezdanu i počela novi život s Isusom! Bogu hvala na svemu što je Učinio i čini u mom životu! Jer danas ponovno radosno svjedočim da Bog me nije samo oslobodio od droge, nemorala, bluda cigareta, demona, ozdravio bulimiju. Nego Bog naš Svemogući očuvao je sve moje organe u tijelu, moje zdravlje, krv – Bog me je od onog poganskog života (ipak?) zaštitio da sam ostala i zdrava i bez ijedne posljedice prijašnjeg života. I u tijelu i na tijelu potpuno me sačuvao. Zahvalna sam Isusu na daru životu koliko me čudesno stvorio i čuva me.

Znam mnogi moji bližnji, poznanice / poznanici, prijatelji koji su vodili sličan život ostale su im posljedice i neke bolesti. S Gabicom sam imala tešku trudnoću, ležala sam u krevetu, morala uzimat terapije hormona. A danas kada nosim drugu bebicu ne trebam ni ležati, ni uzimati nikakve terapije, trudnoća je, Bogu hvala, dobro ( svaki dan na misi molim i prikazujem molitve i mise svaki dan za našu bebicu), a bebica, kaže doktor danas, perfect, iako se skriva i ne želi pokazati jel dečko ili curica. Nema veze mi smo strpljivi i čekat ćemo.

Bog mi se smilovao i po Njegovom milosrđu i Njegovoj ljubavi koje sam bila žedna cijeli zivot; tražila sam ljubav na krivim mjestima, u krivim ljudima, u stvarima … dok ju nisam pronašla u Onome koji jest Ljubav. Isus od kada sam Ga upoznala darovao mi je sve, od zdravlja do bebice, obitelji, mog mužića i vjere koja svakim danom raste i raste. Nisam zaslužna ni dostojna toga, ali Bog je dobar i MILOSRDAN bio i ostao prema mom malenom srcu! Slava Ti Isuse, neka ti moj život bude hvala”, napisala je Simonica na svom Facebooku.