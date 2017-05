‘TREBA NJU DOBRO PO GUZI’: Lidija Bačić htjela Petku pokazati koreografiju za ‘Viski’ pa se osramotila

Poduka iz prve ruke iliti kad @lidijabacic_lile pokušava pokrenuti moja zahrđala koljena 🙈 viski idemoooo 🎵 #lidijabacic #teaching #whiskey #dance #funtime #svibimenidaulete #sunday #tlzphr

A post shared by Dalibor Petko (@daliborpetko) on May 11, 2017 at 9:54am PDT