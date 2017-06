TRBUH ELLE DVORNIK OPET POD POVEĆALOM: ‘Bilo mi je zlo da sam se napuhala, mislim da mi je to bio rekord do sada’

Nakon što se na veliko pričalo o njenoj trudnoći, Ella Dvornik odlučila je ponovno objaviti fotografije svog trbuha i sve zamoliti za pomoć kako bi riješila ovaj neobičan problem koji je sve zbunio.

Prije nekoliko tjedana gotovo su mediji prenijeli vijest da je poznata blogerica Ella Dvornik trudna.

Story.hr donio je ekskluzivne fotografije njene šetnje gradom s oblim trbuščićem, pa su njen zid na Facebooku preplavile čestitke, dok ju je u Splitu jedna gospođa čak primila za trbuh.

U današnjem statusu, Ella otkriva u čemu je problem, te moli za pomoć.

“Dakle, fotka prva ispod je od danas ujutro, a ova druga od sinoć. Ovo dolje se napuhalo možda dvije minute nakon sto sam pojela kivi. Događa mi se i s drugom hranom. Bilo mi je baš zlo, da sam se napuhala. Mislim da mi je to bio rekord do sada. Ne napuhujem se u želudcu nego baš u crijevama, pa me zanima koliko vas ima ovaj problem i što se može napraviti po tom pitanju, jer ja više ne znam što da jedem i zna stvarno jako boljeti. Treba li se testirati na intoleranciju ili pak alergije ili treba krv vadit?Jel se itko uspio riješiti tog problema?”, napisala je Ella.

Fanovu su u komentarima na Facebooku problemu pristupili maksimalno ozbiljno.

‘Svakako trebaš neke pretrage napraviti. Napuhanost može biti simptom puno toga. Od Chronove, iritabilnog kolona, bakterije h. pilori itd.’, stoji u jednom komentaru.