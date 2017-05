TRANSRODNA ROMANA ODUVIJEK JE ZNALA DA JE U DUŠI ŽENA: ‘Nosila sam čipkaste gaćice u vojsci JNA, to me jako palilo’

Transrodna Romana priznala je da je oduvijek znala da je u duši zapravo žena.

Romana Taylor, koja je prije tranzicije bila modni dizajner Robert Bantić poznat kao i Robantico, borkinja je za prava transrodnih osoba.

Priznala je da je oduvijek znala da je žena, a kad je bivši modni dizajner Robantico bio u vojsci, u logoru na brdu presvlačio se u žensku odjeću.

“Bila sam na straži u Somboru. Nešto je šušnulo i ja sam pucala. Imala sam tri metka. Ranila sam ovcu”, opisala je Romana Taylor svoje iskustvo iz vojske za 24 sata. Za kaznu je dobila prekomandu u Bihać.





TRANSRODNA ROMANA NAPADNUTA U ILICI: ‘Nikad nećete ovoj ženi skinuti osmijeh s lica!’

“Rekli su mi da imam pravo na jedan jedini izlazak. Otišla sam u grad i vidjela robnu kuću sa ženskim donjim vešom. Rekla sam prodavačici da curi kupujem donji veš. Uzela sam crne čipkaste gaćice. Od tada sam ih stalno nosila. Palilo me to jako. Tamo nije bilo nekih kontrola. To mi je bio jedini gušt u vojsci”, otkriva Romana.

Priznala je i da se u djetinjstvu stalno oblačila u haljine, krala sestrinu šminku i igrala se lutkama. Svima je govorila da ima dečka, a ne djevojku.

“Vraćali su me iz škole jer sam u razred dolazila u sestrinim haljinama. Imala sam logorić u brdu i tamo sam se presvlačila u ženske haljine. Šminkala sam se sestrinom šminkom. Spomenar sam kao mala pisala u ženskom rodu. Oduvijek sam znala da sam u duši žena. Sve drugo bilo je naopako”, kaže.

Njezina tranzicija traje dvije godine, a u tom su je razdoblju prebili 21 put. Psihička maltretiranja ni ne broji, a od stresa od zadnjeg napada početkom travnja izgubila je šest kilograma. “Na mojim udarcima digla se svijest o toleranciji”, kaže Romana, koja u bolnicu ide na infuziju.