TRAGEDIJA OD KOJE SE SLAVNI PRINCE NIKADA NIJE OPORAVIO: ‘Kad je vidio našeg sina, osmijeh mu se pretvorio u užas’

Prince je svoju prvu suprugu Mayte Garciju upoznao kao plesačicu u backstageu nakon jednog koncerta, a vjenčali su se 1996. godine. Osam mjeseci kasnije dobili su sina, a onda je njihov život krenuo nizbrdo.

Mayte Garcia, bivša supruga glazbenika Princea, objavila je svoje memoare u kojima je otkrila potresne detalje iz njihova zajedničkog života koji je obilježila jedna tragedija.

Mayte je u autobiografiji otkrila da su ona i Prince godinama pokušavali dobiti dijete, a želja im se ostvarila 16. listopada 1996. godine. Tada je Mayte rodila njihova sina Amira, a Prince je zbog toga bio presretan. Ipak, njegov osmijeh ubrzo je nestao s lica jer su roditelji saznali da dječak ima rijedak genetski poremećaj, Pfeifferov sindrom tip 2.

“Ne znam kako bih opisala suprugov izraz lica, čista radost. A onda su podigli bebu na svjetlost. Radost na licu moga supruga pretvorila se u čisti užas”, piše Garcia u svojoj knjizi, piše People.



Prince je ignorirao savjete liječnika

Mayte je imala samo 22 godine kada se udala za 37-godišnjeg Princea 1996. godine, a osam mjeseci kasnije na svijet je stigao i njihov sin, koji je rođen mjesec dana ranije. Garcia je imala normalnu trudnoću sve dok jednog dana nije prokrvarila. Liječnik joj je tada savjetovao amniocetezu kako bi provjerili pati li beba od genetskih poremećaja. Prince supruzi nije dozvolio da napravi taj test iako je doktor rekao roditeljima da se ‘ponekad tijelo s razlogom pokušava riješiti fetusa’.

Oni su ipak otišli kući, a Prince, koji je 2001. godine postao Jehovin svjedok, molio se za svog sina jer je vjerovao u moć molitve i religije, budući da je bio uvjerenja da ga je anđeo izliječio od epilepsije kad je bio dijete.

Na sljedećem pregledu pojavili su se novi problemi. Doktorica im je rekla da postoji mogućnost da beba bude patuljastog rasta. Garcia je molila supruga da napravi amniocintezu, ali on je i dalje tupio po svome. Prisjetila se da je tada bila čak i sretna jer je patuljasti rast bila najbezbolnija stvar koja ih je mogla zadesiti. Nažalost, beba je rođena s puno većim problemom.

Pfeifferov sindrom

“Donijeli su nam bebu, bio je sklupčan i teško je disao. Nije imao kapke pa su mu oči djelovale uplašeno i suho. Pfeifferov sindrom tip 2 je genetski poremećaj koji izaziva abnormalnosti u skeletu i organizmu. Prerano spajanje kosti u lubanji, u šakama i stopalima dovodi do toga da izgledaju poput šapa. Nepostojanje anusa uzrokuje abnormalnosti u crijevima koje su opasne za život. Sve sam to naučila kasnije. Ali u tom prvom trenutku nisam razumjela što vidim”, prisjetila se.

Njihovo dijete nikada nije izašlo iz bolnice. Odmah nakon rođenja, dječak je podvrgnut operacijama kako bi mu se pokušao produljiti život. Ali nažalost, preminuo je šest dana kasnije. Mayte piše da je tada otišla kući i danima ležala u krevetu, držeći u naručju pepeo svoga sina. S druge strane, Prince je napustio njihov dom dan nakon što su dobili urnu.

“Pepeo našeg sina donesen nam je u urni. Ne znam koliko sam dugo ležala u krevetu s Amirovim pepelom. Sljedećeg dana muž mi je rekao: “Više ne mogu biti ovdje. Moram ići.” Ostala sam sama. Dani su se pretvorili u tamu”, rekla je Mayte i otkrila da je to vjerojatno bio najteži period u Princeovu životu.

“Mislim da to nikad nije prebolio. Ne znam kako to itko može preboljeti. Ja nisam”, priznaje.

Pjevač je samo dva tjedna nakon smrti sina dogovorio ekskluzivni intervju s Oprah

Prince se nakon nekog vremena ipak vratio te je obavijestio suprugu da će ih tog dana u njihovom domu posjetiti Oprah Winfrey povodom ekskluzivnog intervjua, samo dva tjedna nakon smrti sina.

“Moj suprug ju je proveo kroz kuću, a njena misija je bila jasna. Došla je saznati je li dijete mrtvo ili deformirano kao što su joj ljudi pričali. A dok sam bila u bolnici, on je opremio raskošnu dječju sobu. Nisam znala za to, htio me je iznenaditi. Oprah ju je vidjela prije mene. Stajali su u sredini tog šarenog raja punog igračaka. Soba je imala sve što je potrebno, osim jedine stvari koja je potrebna za dječju sobu. Kada ga je Oprah pitala o bebinim zdravstvenim problemima, on je rekao: “Sve je u redu, zaboravi to što si čula.” Ja nisam progovarala. Sjedila sam na sofi i smješkala se. Suprug mi je rekao da ne spominjem Amira”, prisjetila se Mayte.

Krah braka

Njihova se ljubav nije uspjela oporaviti nakon tragedije. Ubrzo su se rastali, a na dan kad je trebalo obilježiti treću godišnjicu, sud im je odobrio poništenje braka.

Priznala je i da je i dalje vjerovala da će njih dvoje ipak završiti zajedno, sve dok se on nije ponovno oženio 2001. godine, a tada je saznala i da je pjevač svojoj asistentici naredio da spali sve uspomene na nju i sina Amira.

Njezini memoari bit će objavljeni sljedećeg mjeseca, točno godinu dana nakon što joj je suprug pronađen mrtav. Uzrok njegove smrti bilo je predoziranje lijekovima, a preminuo je u dobi od 57 godina.