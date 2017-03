TONY SE OBRUŠIO NA JACQUESA S TEŠKIM OPTUŽBAMA: ‘Besraman je, kopirao je moju izvedbu’

Svi se još vrlo dobro sjećaju svađe između dvojice glazbenika tijekom showa The Voice, a čini se kako su sada ponovno iskopali ratnu sjekiru.

Tony Cetinski nije birao riječi kada je za Story komentirao pjesmu Jacquesa Houdeka kojom će u svibnju nastupiti na Eurosongu.

ANKETA: SVIĐA LI VAM SE? Ovo je pjesma kojom će nas Jacques Houdek predstaviti na Eurosongu

Pjevač, čiju svađu s kolegom glazbenikom tijekom showa The Voice javnost još itekako dobro pamti, smatra da ga je Jacques kopirao u pjesmi My Friend.



“Uvelike me razočarao zbog svoje besramnosti. Jacques je izuzetan vokalist koji je pažljivo slušao moju izvedbu Caruso i pokupio taj šok moment mijenjanja tehnike pjevanja iz opernog u pop boju glasa. Navikao sam da me se kopira”, rekao je Tony za Story.

No, to nije bio kraj. Iako je Houdeku poželio sreću na natjecanju, izjavio je da ga “u nekim lagama previše podsjeća na ženski vokal”, ali da to može biti “dobar faktor iznenađenja”.

“Bilo bi dobro da se poigra s kostimom, pa da šok bude još veći”, nastavio je Cetinski, objasnivši kako pritom ne aludira na Jacquesov fizički izgled, već na stil.

Našem predstavniku na Eurosongu je dao i savjet.

“Moj prijedlog bi bio otpjevati normalno i biti svoj barem jednom u životu ili barem na tom festivalu”, kazao je Cetinski te dodao kako se nada da Jacquesa nitko neće usporediti s Pavarottijem.

“To ne bi bilo dobro učiniti Pavarottiju”, zaključio je ironično pjevač.

Usporedite pjesme dvojice pjevača i zaključite sami je li riječ o kopiranju.