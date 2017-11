TONY CETINSKI UPUTIO PORUKU OBITELJI ČOVJEKA KOJEGA JE PREGAZIO: ‘Volio bih da mogu vratiti vrijeme…’

Glazbenik proživljava teške dane otkako je u petak u Rovinju automobilom pregazio na ulici 62-godišnjeg Ibrahima Kevljanina.

Tony Cetinski se oglasio na Facebooku i obratio se obitelji Ibrahima Kevljanina, muškarca preko kojega je u petak prešao svojim automobilom.

“Kako, zašto i što napisati ili kazati u ovom trenutku?

Kako pomoći jednom nesretnom čovjeku, sugrađaninu i bratu u situaciji kada bih najradije da mogu vratio vrijeme ili poželio da me se probudi iz ove bizarne i tragične noćne more.

Hvala svim razumnim i dobrim ljudima na podršci u ovim trenucima ali vjerujte mi da uopće nije bitno kako se ja sad osjećam jer me ništa ionako ne može utješiti a o riječima utjehe prema obitelji poginuloga i svima koji su ga poznavali da i ne govorim. Utjehu će biti teško naći a bol je velika.



Moje misli i molitve su usmjerene prema njemu i njegovim bližnjima i tako će biti dok god budem živ.

Najdublja i iskrena sućut obitelji pokojnika i svima koji su ga poznavali.

Velika bol će zauvijek ostati”, napisano je na Facebooku pjevača.

Kasnije je dodano:

“Tony Cetinski Tony naravno nije na fb ali ovo su njegove riječi. Nema ni snage ni mogućnosti mobilnog i bilo kakvog komuniciranja”, piše u komentaru.

Prema zasad službenoj verziji događaja, 62-godišnji je Kevljanin ležao na kolniku u trenutku kada je Cetinski prešao preko njega. Još nije utvrđeno je li muškarac bio mrtav prije nego što je pjevač naletio na njegovo tijelo ili je smrtno stradao u trenutku kada je ovaj automobilom prešao preko njega.

Tony je na Facebooku zahvalio prijateljima na podršci.