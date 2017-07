TONY CETINSKI POBJESNIO: ‘Skandalozno, dno dna! Želi ga se prikazati kao vjerskog prolupanog fanatika’

Kako bolje provesti dan nego uz druženje sa dragim nam ljudima, sa VAMA dragi naši prijatelji! ☺ Dođite sutra točno u podne, na Cvjetni trg u Zagrebu, na druženje sa Pravila Igre i potpisivanje našeg albuma prvijenca! 😉 Obilježavamo "Mjesec glazbe u Zagrebu" u sklopu Glazbenog sajma koji organizira HDU – Hrvatska diskografska udruga! Potražite glazbenu kućicu Hit Records-a i Pravila Igre iiiii vidimo seeee! 😉🙈❤ Već smo rekli, nemojte da netko ne dođe! 😉

