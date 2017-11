TONY CETINSKI O TRAGEDIJI U ROVINJU: ‘Sjećam se poprilično dobro svega što se dogodilo…’

‘Sjećam se poprilično dobro svega što se dogodilo, no nije mi jasno kako’.

U prvom intervjuu nakon što je pogazio čovjeka u Rovinju, Toni Cetinski za tjednik Gloriju opisuje svoju stranu priče i govori kako su mu ovo najteži dani u životu.

ODVJETNICA TONYJA CETINSKOG OTKRILA NOVI DETALJ: ‘Kamere su snimile kako je došlo do nesreće’

“Iako sam još u stanju šoka i teško mi je prisjećati se te nesreće, sjećam se poprilično dobro svega što se dogodilo, no nije mi jasno kako”, započinje svoju priču Tony Cetinski te govori kako će mu prizor koji je vidio kada je izašao iz automobila cijeli život ostati urezan u sjećanje. Ističe i da je spreman snositi posljedice svojih postupaka.



REZULTATI OBDUKCIJE SU TAJNI: Policija ne želi otkriti detalje nesreće u kojoj je Tony Cetinski pregazio muškarca

Premda je ranije istaknuo kako će zbog pritiska organizatora 11. studenoga morati nastupiti u Zürichu, Tony je ipak odlučio kako za to nema snage te je sve svoje nastupe otkazao do daljnjeg, kaže za Gloriju kojoj je otkrio i kako je reagirao kada je shvatio što se dogodilo, što mu je najteže u cijeloj situaciji i kako sve to podnosi njegova obitelj.