‘TO JE SABOTAŽA’: Mariah Carey za svoju blamažu krivi produkciju, oni joj odgovorili: ‘Ako nastaviš s optužbama, vidimo se na sudu!’

Mariah Carey je u novu godinu ušla kao najosramoćenija osoba na svijetu.

Na jednom od najspektakularnijih dočeka godina u New Yorku, pjevačica Mariah Carey je imala čast otpjevati svoja dva hita, Emotions i We Belong Together, ali zbog tehničkih poteškoća se zbunila i pjevala krivi tekst, dok je u pozadini išao pravi pa su svi shvatili da pjevačica pjeva na playback.

FIJASKO ZA KRAJ GODINE: Mariah Carey na dočeku nije dobro čula playback pa je pomiješala riječi, internet je razapinje: ‘Neviđena sramota!’

Ovo sramoćenje teško joj je palo pa je na kraju otišla s pozornice, a za blamažu sada krivi organizatore.



Tim slavne pjevačice navodi da je Dick Clark produkciji više puta rečeno da njezin mikrofon ne radi i da su oni to ignorirali te joj odgovorili da će biti popravljen, što se nije dogodilo, piše TMZ.

“U pitanju je sabotaža, a sve zbog veće gledanosti, jer je doček prenošen uživo na televiziji”, smatra pjevačica koja je poznata po tome da voli izigravati veliku divu.

Iz produkcije su samo kratko priopćili da nema govora o sabotaži te da je pjevačica svojom neprofesionalnošću izazvala sve probleme na nastupu te da će se vidjeti na sudu ako ona nastavi sa svojim optužbama za sabotažu.