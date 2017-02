‘TO JE MOJA VELIKA SRAMOTA’: Del Boy iz ‘Mućki’ priznao da je glumio u porniću i da se kaje

Popularni Del Boy otkrio je stvar iz prošlosti koje se i dan danas srami.

Slavni glumac David Jason, koji se proslavio ulogom Del Boyja Trottera u britanskoj seriji ‘Mućke’, danas slavi 77. rođendan.

Iako se cijeli život trudio živjeti skromnim životom, u svojoj autobiografiji ‘Moj život’ otkrio je da postoji jedna stvar koje se srami.

IZA KULISA: Del Boy otkrio mračnu tajnu popularne serije ‘Mućke’



“Moja velika sramota je to što sam jednom prilikom, nenamjerno, glumio u porno filmu. Doduše, nisam snimao bezobrazne scene, ali sam bio tu”, napisao je u knjizi poznati glumac.

Glumac je nedavno otkrio i da je u ‘Mućkama’ bio slabo plaćen.

“Nemojte da počnem govoriti o plaćama na BBC-ju. Nikada nismo bili dio prve lige. Sitcomi su uvijek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to koliko su popularni. Oni pametni danas osnivaju svoje produkcijske kuće i tako zarađuju. Ali to se nije radilo u moje vrijeme, već si dobio samo ono što dobiješ. A to nikad nije bilo mnogo”, rekao je glumac.