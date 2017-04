TKO KAŽE DA SVEKRVE NE VOLE SNAHE? Majka Brada Pitta preklinje Jennifer Aniston da se vrati njezinom sinu

Majka Brada Pitta nazvala je bivšu snahu Jennifer Aniston i zamolila je da pomogne njezinu sinu.

Slavna glumica Jennifer Aniston ostala je šokirana kad ju je nazvala njezina bivša svekrva Jane Pitt, majka slavnog Brada Pitta.

“Jane zna da se Jenn ponovno udala, ali ona vjeruje da su Jennifer i Brad stvoreni jedno za drugo”, rekao je izvor za Radar Online i dodao: “Ona bi jako voljela da njih dvoje ponovno budu skupa. Ona voli Jen kao da joj je vlastita kći.”

Međutim, Jane je svjesna da se njih dvoje vjerojatno nikada više neće vratiti na staro, unatoč tome što njezin sin trenutno prolazi kroz mukotrpan razvod s Angelinom Jolie.

“Jane je devastirana zbog stanja u kojem se nalazi njezin sin, on jednostavno nije dobro trenutno, pa je zamolila Jen da mu pomogne da se oporavi od cijele situacije”, rekao je izvor i dodao: “Iako se Brad grozno ponio prema Jen, Jane i ona nikada nisu izgubile kontakt.”

Iako su strani mediji šuškali da je razlog Bradova kraha braka nasilje u obitelji, kao i druga žena s kojom se on viđao, istina je čini se ipak drugačija. Naime, najnovije informacije kažu da je razlog njihova kraha braka Angelinin brat James Haven, koji je bio toliko blizak sa sestrom da je počeo živjeti s njima i trudio se biti djeci drugi otac, a to se nikako nije sviđalo Bradu. Angelina pak nikada nije bila bliža s bratom nego sada, pa joj je Brad odlučio dati ultimatum – ili on ili ja. Jasno je što je odabrala…