TINA TURNER OTKRILA VELIKU TAJNU MICKA JAGGERA: ‘Ja sam ga to naučila, ne njegova mama, ali ne želi priznati’

Legendarna glazbenica tvrdi da nikada nije koristila seks da proda svoju glazbu kao što je to danas slučaj. Otkrila je i da je naučila Micka Jaggera plesati, iako on to nikada nije želio priznati.

Tina Turner tvrdi da je upravo ona naučila Micka Jaggera plesati, a ne njegova majka kako on rado govori.

“Mick je trebao pomoć oko plesnih koraka, a ja sam bila plesačica. Nikad mi nije dao nikakve zasluge za to”, rekla je rokerica, dodavši kako su ona i njegove plesačice frontmenu Rolling Stonesa pokazivale korake u garderobi.

Oporgnula je glasine da je spavala s Mickom i Davidom Bowiejem.



“Oni su mi bili poput braće koju nikad nisam imala. Nikada nismo spavali zajedno i nikad mi se nijedan nije nabacivao. Vjerojatno zato što su u meni vidjeli uzor”, rekla je Tina koja ima 77 godina.

Komentirala je i današnje glazbene zvijezde, kao što su Rihanna, Beyonce i Jennifer Lopez. Ne sviđa joj se njihova golotinja ni način na koji plešu.

“Idu sve dalje i dalje. Za moj ukus je to previše. Želim reći da to može postati odbojno. Mislim da je nova generacija na tom putu. No, sve znaju pjevati”, rekla je rock baka.

“Uvijek sam željela samo da se ljudi zabave. Nikada nisam izvodila seksualne pokrete niti geste”, rekla je rock’n’roll legenda.

O legendarnoj Turner i njenom životu se radi mjuzikl pod naslovom TINA, a režira ga Phyllida Lloyd. To će biti prvi njen mjuzikl nakon Mamme Mije!, koji se izvodi već 20 godina.