TINA ŠEGETIN NE PRESTAJE OBJAVLJIVATI STATUSE O BRAKU: ‘ Oni kažu kako ništa ne traje vječno, no ja čvrsto vjerujem…’

Pronaći nekog koga voliš i tko ti uzvraća osjećaje je predivan, predivan osjećaj. Ali, pronaći srodnu dušu još je bolji osjećaj. Srodna duša je netko tko te razumije kao nitko drugi, voli te kao nitko drugi, tko će biti tu za tebe zauvijek, bez obzira na sve. Oni kažu kako ništa ne traje vječno, no ja čvrsto vjerujem u činjenicu da za neke ljubav živi i nakon što napustimo ovaj svijet. #love #forever 🌎❤️

A post shared by Tina Šegetin-Jovanovic 👑 (@tinasegetin) on Dec 14, 2017 at 4:30am PST