TIN IZ TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!: ‘Pi*ke, što biste napravili da se netko ubije zbog vaših idiotskih komentara?’

Kada bih vas pitao kako nastaje broj 9, sto bi vi rekli? Do broja 9 se dolazi na vise nacina, recimo: 3×3=9, 5+4=9, 8+1=9, 6+3=9, 2×2+6-1=9, koja bi bila vasa kombinacija? Neka od ponudenih ili neka vasa? Sigurno se sad pitate "Zasto on sad prica o broju 9?" – upravo taj broj sam izabrao kao metaforu za ono sto vam zelim reci. Ponekad u zivotu, srest cete ljude koji rade nesto sto i vi, ali na skroz drugaciji nacin. Mozda cete ih osuditi, mozda ce oni vas, mozda nece nitko nikoga osuduti, ako razmisljate tako da je svatko drugaciji i ima svoje metode postizanja odredenih ciljeva. Preko 7 milijardi ljudi na Svijetu, preko 7 milijardi snova, barem 3x vise snova i barem 67x vise nacina ostvarivanja snova i ciljeva, zasto bi onda bilo sto bilo isto? Kad vidite kako netko drugi nesto radi, nemojte previse obracati paznju na to, osim ako vam to ne koristi, nemojte dopustiti da tudi postupak rada utjece na vasu sigurnost dok nesto radite, jer sve sto radite, budite uvjereni da je bas tako najbolje i da nema boljih mogucnosti za napraviti odredenu stvar. Nemojte se sramiti svojih postupaka, jer se bojite osuda drugih i jer to nije "normalno", tko kaze da nesto nije normalno? Jedino sto je bitno u tom trenu bitno je to da vase srce kuca kao ludo od strasti koju dozivljavate dok radite ono sto zelite. ❤

