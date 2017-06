TIJELO KAO AVION! Žanamari u grudnjaku i superuskim tajicama pokazala da izgleda bolje nego ikad

☀️Sunkissed ☀️ 📸by @joshuamacks #sunkissedskin #rosegoldsunglasses #rosegold #watch #henrywatches @henrywatches #zoeleggings #flowerprint #leggings #yogapants #roundsunglasses #ootd #picoftheday #luxury #vacation #vacationmode #beachready #beachbody #fitness #fitnessmotivation #inspiration #ginger #youonlyliveonce #lifestyle #styleblogger #artist #newmusic #upcoming #singersongwriter #summerbody #luxurylife

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jun 5, 2017 at 8:28am PDT