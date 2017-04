TIJELO JOJ JE BILO GOTOVO NEPREPOZNATLJIVO: Organizator sprovoda: ‘Bilo je teško povjerovati da je to Marilyn Monroe’

Slavna Marilyn Monroe preminula je 1962. godine nakon sumnjivog predoziranja, a prema riječima čovjeka iz pogrebnog poduzeća izgledala je izuzetno loše.

Organizator sprovoda slavne glumice Marilyn Monroe pomagao je u pripremi njezina tijela, a otkrio je i jezive detalje o stanju njezina tijela nakon što je pronađena mrtva.

Allan Abbott napisao je knjigu u kojoj je opisao kako je izgledalo tijelo poznate glumice te je naveo da je bila gotovo neprepoznatljiva.





“Bilo je teško vjerovati da je to slavna ljepotica Merilyn Monroe. Izgledala je kao prosječna starija žena koja se i nije previše brinula o svome tijelu. Očigledno je da su okolnosti u kojima je preminula uvelike pogoršale njezin izgled. Kad netko umre, gravitacija dovede do toga da se krv taloži na najnižoj točki tijela. U njezinom slučaju, s obzirom na to da je umrla licem prema dolje, ljubičaste mrlje od krvi ostale su joj na licu, a vrat joj je jako natekao. Kosa joj je bila kovrčava i kratka”, napisao je Abbott.

“Noge joj nisu bile obrijane, bile su obrasle dlakama, a usne su joj bile jako ispucale. Nokti na nogama i rukama također su djelovali neuredno”, dodao je.

Dio njegova posla bio je srediti glumicu, okupati je i odjenuti, a rekao je da su među njezinim stvarima pronašli i lažne grudi koje su na kraju ipak odlučili izostaviti.