‘TI SI SAN SVAKOG MUŠKARCA’: Žanamari izbacila guzu vježbajući jogu, a zatim pokazala obline u pripijenoj haljini

A walk on the beach gone #hot 😂 Punjenje energijom nakon ludog i produktivnog vikenda s mojim curama @pretdesiree @ella.martinicc @tia_netia i snimateljskom ekipom @joshuamacks @dacy42 i @stanislav_ristic U welnessu hotela Miramare @solcroatia u Makarskoj subotnja noć pretvorila se u novi spot za pjesmu "Love On The Dance Floor". Kako je bilo na partiju u bazenu pogledajte u reportaži dragog kolege @hrvoje_krolo u @inmagazinnovatv @novatv_ nekad ovaj tjedan!😉 #beach #sunbathing #brasilian #style #underwear #nomakeup #tattoo #photooftheday #vitaminsea #newvideo #newmusic #artist #upcoming #singersongwriter #ootd #curves #girlpower Za make up su se pobrinule @cezarsmakeup i @beauty.centar.selfie

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Apr 12, 2017 at 5:18am PDT