THOMPSON RAZOČARAN: ‘Očekujem da me država zaštiti kao hrvatskog građanina’

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Mariboru rasprodan je u hipu, no ipak se neće održati.

Marko Perković Thompson je u intervjuu za Dnevnik Nove TV govorio o zabrani njegova koncerta u Mariboru. Naime, iako su karte već rasprodane, neke slovenske udruge i političke stranke zatražile su zabranu, a među prvima se oglasio gradonačelnik Maribora Andrej Fištravec, koji je poručio da u njegovu gradu nema mjesta za ikonografiju koja potiče fašizam.

Thompson kaže kako je razočaran razvojem događaja jer su organizatori koncerta sve dozvole dobili još prije dva i pol mjeseca.



“Jučer je odjednom policija promijenila mišljenje i odlučila da će zabraniti koncert. Nevjerojatno mi to djeluje. U najmanju ruku nekorektno, da ne kažem licemjerno”, izjavio je hrvatski glazbenik za Dnevnik Nove TV.

‘Ovo je previše’

Smatra da je u sve uključena viša slovenska politika, no da su strahovi o neredima neosnovani.

“Mislim da je ovo previše. Vi znate kao i ja da sam imao dosta problema kad se radi o mojim nastupima. Pritisci su tada bili drugačiji, ovo je prešlo svaku mjeru. Slovenci kažu da u Sloveniji nema mjesta za one koji izazivaju podjele vezano za Drugi svjetski rat i fašizam. Ja, niti moja publika, niti moja glazba, niti jedna moja izjava u javnosti nije ljude pozivala na nikakvu podjelu. Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih nereda i kaznenih djela jednostavno ne stoji. To me čudi. Trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi. StavljatI im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, nacisti i fašisti jednostavno ne stoji”, rekao je Thompson za Dnevnik Nove TV.

Traži zaštitu od države

“Očekujem od hrvatskih političkih struktura da učine nešto i da zaštite mene kao hrvatskog građanina koji želi raditi u europskim državama te da zaštite moju publiku koja se želi okupljati oko moje glazbe. Volio bih da hrvatski političare objasne prihvaćaju li tezu da smo mi nacisti, fašisti i da širimo mržnju. Neka se hrvatskoj javnosti obrate i objasne je li to točno”, rekao je Perković koji čeka rješenje.