TAYLOR SWIFT POKRALA SVOJE NAJPOZNATIJE STIHOVE?! Poslušajte ovu pjesmu i sami donesite zaključak

Taylor Swift opet će morati na sud, ali ovaj put u svojstvu optuženika.

Tekstopisci Sean Hall i Nathan Butler digli su tužbu protiv Taylor Swift i tzvrde da je pokrala svoj stih ‘Hater’s gonna hate, hate, hate, hate’ u svojoj pjesmi Shake it off, iz pjesme ‘Playas gonna play’ koju je ovaj dvojac napisao za grupu 3LW 2001. godine.

Stih iz pjesme grupe 3LW kaže: ‘Playas they gonna play and haters they gonna hate’. Zvuči poznato, ali ostatak pjesme nema nekih velikih sličnosti sa Taylorinim ‘Shake it Off’.

Ipak, Hall i Buttler tvrde kako su zbog toga oni zaslužni za 25 posto njene pjesme. Ne zna se točno koliko je teška tužba, ali TMZ piše da se radi o pozamašnoj količini novca.



Taylorin predstavnik za medije odbacuje ove tvrdnje i kaže kako Hall i Butler samo žele iskamčiti nešto novca.,

A evo i dviju pjesama pasami procijenite.