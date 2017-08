Severinini fanovi okupili su nekoliko dokaza koji pokazuju sličnost između spotova Severine i Taylor Swift. Je li slučajnost namjerna ili slučajna, teško je reći, no ne može se poreći.

Fanovi su primijetili da neki kadrovi iz spota Taylor Swift za pjesmu ‘Look What You Made Me Do’ gotovo identični kadrovima iz Severininih spotova ‘Silikoni’ i ‘Dobrodošao u klub’.

Spotove i sporne kadrove možete pogledati u nastavku: